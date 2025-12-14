Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 9:0 (3:0) fegte das Team des MSV Eisleben den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag vom Platz.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Gegner aus Nietleben untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

MSV Eisleben liegt in Minute 36 2:0 vorn

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Dubova, L. Schmidt, Engel, Rische, Beese, Ebert, Markou, A. Schmidt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Tröger, Thiele, Schröder, Scharschuh, Preuß, Kastner, Wendt

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57