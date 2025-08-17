Eine Niederlage für die SG Einheit Halle (Flex) besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Halle/MTU. Vor 43 Zuschauern hat sich das Team von Florian Saal mit 1:2 (0:1) gegen JSG geschlagen geben müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). In der zweiten Halbzeit setzte JSG noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Krüger.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück – Minute 58

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mustafa Ahmadi den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Halle erlangte (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Barrot, Dobischok, Wessely, Hein (25. Ahmadi), Sharka, Efionayi Efe (70. Schäfer), Kammerer, L. Müller, B. Müller, Yildiz

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Härzer, Röhr, Schmidt (38. Kinkal), Siebert, Brach (29. Ebert), Ruß, Theuring, Störmer, Krüger

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43