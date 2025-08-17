Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Sonntag hat der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Dölau unterlag das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Nietleben und Dölau ist mit einer klaren 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Spieler Nummer 9 traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

34. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (69.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Müller, Neutag (10. Möhwald), Preuß (64. Zeug), Ruppe (82. Forisch), Rosenheinrich (26. Kappen), Scharschuh, Silber, Seidel, Wendt (82. Alali)

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze (46. Riedel), Kaplanidis (42. Ecke), Nietschmann (46. Khalel), Junghahn, Junghardt, Tyfko (28. Klein)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35