Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Sonntag war die SV Union Heyrothsberge gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Biederitz/MTU. Vor 34 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hoffmann mit 0:2 (0:1) gegen Welsleben geschlagen geben müssen.

Jan Luca Filax (MTV 1887 Welsleben) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

47. Minute: SV Union Heyrothsberge 0:2 im Hintertreffen

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Fynn-Luca Wagner (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 2:0 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Irps (32. Hrachowitz), Karmrodt, Sensenschmidt, Hobohm, Felter, Ursu, Montag, Kadriu, Hanke, Ziemann

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Bernau (46. Gloria), Brych (36. Holm), Löbel, Marx, Richter, Brych, Al-Alwan, Filax, Wagner, Hellige

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34