Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Heimverein Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gegen den Reideburger SV ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Max Mücke erzielt.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) Kopf an Kopf mit Reideburger SV – 1:1 in Minute 33

1:1. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Felix Blautzik traf in der 60. Spielminute zum zweiten Mal. Es wollte den Nietlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Mücke schoss und traf in Minute 67 ein weiteres Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Blautzik (Nietleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erlangen (89.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Müller, Blautzik, Kastner, Reso, Schröder, Rosenheinrich, Ruppe, Thiele, Preuß

Reideburger SV: Ziese – Bismark, Reiss, Gläser, Köhler, Henze, Frerichs, Mücke, Drüppel, Schaaff

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23