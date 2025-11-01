Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Duell mit dem BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

Maximilian-Elias Pötzsch (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Minute 30 Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Florian Löser, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Förster, Fischer, Neumann (28. Hoffmann), Merschky, Fox, Dichtl, Höppner (54. Menzer), Alassaf Alasaad, Völker, Löser

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Eitner, Scheller (41. Warnecke), Pötzsch, Rötzschke, Meisel, Lebenda, Winter, Elsner (68. Bytyqi), Sare, Apelt

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25