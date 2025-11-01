Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Nach 21 Minuten schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 35

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Fredrick Geißler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (77.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – M. R. Beyer (46. R. Beyer), Keitel (80. Neubert), Schmidt (68. Hanke), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kirchbach, Geißler, Kunze, Große, Klein, Agwu (77. Kanditt)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Hardt, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Teklay (57. Manga), Zavoloka, Tinto, Zuleger (66. Barghan), Halibei (66. Belay Weldemichael), Stolle, Keunang (57. Ali Yusuf)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37