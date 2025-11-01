Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 9:0 (4:0) fegte die Mannschaft des MTV 1887 Welsleben den Möckeraner Turnverein am Samstag vom Platz.

Hamud Al-Alwan (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Welsleber legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Al-Alwan der Torschütze (5.).

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten darauf konnte Tugendheim (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 9:0 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – Filax, F. Brych, Holm, Niemann, Löbel, Raschek, Tugendheim, Al-Alwan, N. Brych, Hellige

Möckeraner Turnverein: Bunde – Ehret, Alalo, Sidibe, Alshaman, Ott, Otte, Otte, Herrmann, Thunert

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40