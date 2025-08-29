Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte das Team der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Spielfeld.

Möser/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Gegner aus Wanzleben überlegene sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 14 schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Burger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu erweitern (86.). Die TSG Grün-Weiß Möser sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Kliemann, Rudolf (46. Thon), Helbig, Mäser (32. Gerbig), Drobysh, Kersten (46. Henning), Nord (86. Rogge), Hübner (46. Schlaizer), Thiele, Gonsior

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Robra (21. Kocaoglu), Haberland (66. Camin), Lanz (28. Schneider), Baier, Pluntke, Voigt, Müller, Schröder, Fähse, Gawrosch

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60