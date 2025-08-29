Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser vor 60 Zuschauern gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Möser/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Rivalen aus Wanzleben überlegene sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Nach nur 14 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Burger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Jannis Hübner kickt TSG Grün-Weiß Möser in 2:0-Führung – 19. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 zu erweitern (86.). Die TSG Grün-Weiß Möser hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Rudolf (46. Thon), Thiele, Hübner (46. Schlaizer), Gonsior, Drobysh, Kliemann, Nord (86. Rogge), Mäser (32. Gerbig), Kersten (46. Henning), Helbig

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Haberland (66. Camin), Fähse, Gawrosch, Müller, Lanz (28. Schneider), Robra (21. Kocaoglu), Baier, Schröder, Voigt, Pluntke

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60