Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV 79 Magdeburg.

TSV Niederndodeleben holt sich engen Triumph gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0

Hohe Börde/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg mit einem torarmen 1:0 (0:0). 105 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niederndodeleben live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Ferl, Lüddeckens, Nötzold (77. Jebsen), Frank (84. Schädel), Biermanski, Schott, Ahlemann, Müller (46. Gottschalk), Dreiling (75. K. Husnik), K. Husnik (67. Mai)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Glage, Ngou, Klinzmann, Horn, Bansemer (75. Kasper), Gröschner, Krüger (74. Bansemer), Hartwig, Nsangou, Wolde

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105