Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln. 253 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion Freyburg. Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

0:0 im Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln –

Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Krumbholz, Schied, Großmann (80. Illig), Weise (58. Rosenberg), Sambu, Kaiser, Töpe, Schulz, Pereira Nunes

Sportring Mücheln: Mund – Semmer, Hiersig (78. Kunze), Schubert (81. Scharf), Sommerwerk, Jaskula (62. Marggraf), Maak, Grosser, Meyer (67. Adamski), Kuhnert, Bagehorn (71. Sell)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253