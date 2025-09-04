Volle Hallen, Millionenumsätze, aber auch Grenzen: Warum die DEL trotz Rekordzahlen vor neuen Herausforderungen steht – und was der Aufstieg von Dresden daran ändert.

Neuss - Die Deutsche Eishockey Liga hat wenige Tage vor dem Saisonstart erneut von Rekordzahlen beim Umsatz und bei den Zuschauern berichtet und sieht kaum noch Steigerungsmöglichkeiten. „Wir sind in vielen Dingen am Limit“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. „Die Luft nach oben wird dünner.“

Beim Gesamtumsatz habe es demnach in der abgelaufenen Saison „zweistellige Steigerungsraten“ gegeben. „Der Gesamtumsatz ist wieder gestiegen. Wir werden da stramm gegen 200 Millionen Euro gehen“, sagte Tripcke, ohne genauen Zahlen zu nennen: „Die können wir erst in ein paar Tagen sagen.“

In der Saison zuvor wurde mit 173,6 Millionen Euro der bisherige Umsatzrekord erreicht. Allerdings stieg im Frühjahr mit der Düsseldorfer EG ein Zuschauer-Magnet und Großclub in die DEL2 ab. Aufsteiger und Neuling Dresden eröffnet am kommenden Dienstag bei den Eisbären Berlin die neue Spielzeit.

Wie wirkt sich Abstieg der DEG auf Zuschauerzahlen aus?

Die Eislöwen haben im Gegensatz zur DEG (13.102) eine Stadionkapazität von gerade einmal 4.412 Besuchern. In der vergangenen Spielzeit strömten insgesamt 33,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die DEL-Hallen, was einen Rekordwert darstellt. In der Hauptrunde lag die Auslastung der Hallen ligaweit laut DEL bei 90,1 Prozent (7.781 im Schnitt), in den Playoffs sogar bei 96 Prozent (10.719).

Wegen der Olympia-Pause im Februar endet die kommende Spielzeit verhältnismäßig spät. Spätestens am 7. Mai 2026 steht erst der neue deutsche Meister fest. Die Playoffs beginnen am 17. März.