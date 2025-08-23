Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich der MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern über einen soliden 5:3 (1:1)-Erfolg gegen die JSG Mittelelbe freuen.

Welsleben/MTU. Am Samstag haben sich der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz versenkte den Ball in Minute 52. So leicht ließen sich die Welsleber nicht unterkriegen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Bennet Kunze (JSG) den Ball über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Al-Alwan, Richter, Filax, N. Brych, Hellige, Marx, Mackus, F. Brych, Löbel, Raschek

JSG Mittelelbe: Schmidt – Tuchen, Rudolph, Tuchen, Müller, Hensel, Schmidt, Fraaß, Maltritz, Grunewald, Kunze

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40