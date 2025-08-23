Der MTV 1887 Welsleben erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 40 Fußballfans einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

MTV 1887 Welsleben und JSG Mittelelbe – 1:1 in Minute 28

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz traf in Spielminute 52. So leicht ließen sich die Welsleber jedoch nicht abhängen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Der MTV 1887 Welsleben hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Filax, Marx, Richter, Löbel, N. Brych, Raschek, Mackus, Hellige, Al-Alwan, F. Brych

JSG Mittelelbe: Schmidt – Grunewald, Müller, Schmidt, Fraaß, Tuchen, Kunze, Maltritz, Rudolph, Hensel, Tuchen

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40