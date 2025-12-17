Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:15 (0:7) verließ der Möckeraner Turnverein am Freitag den Sportplatz- Platz 2. Die SV Union Heyrothsberge fuhr siegreich nach Hause.

Möckern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Daniel Herrmann hat am Freitag vor 22 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze fünfzehn Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:15 (0:7).

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Ben Wehnert (12.) erzielt wurde.

Möckeraner Turnverein liegt 0:2 zurück – 12. Minute

Es sah nicht gut aus für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Wehnert (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 15:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge

Möckeraner Turnverein: Bunde – Herrmann, Thunert, Alalo, Otte (46. Alshaman), Kharchenko (46. Ehret), Kulms, Sidibe, J. K. Ott, Paulo, Meier

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Montag, Felter (46. Schneider), Wehnert, Karmrodt (86. Wagner), Skrzypszok, Ursu, Sensenschmidt, Irps (30. Hrachowitz), Ziemann, Kadriu

Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22