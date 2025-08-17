Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V glückte dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern des Bördestadions geboten. Die Wanzleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Andreas Benjamin Baier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Doppelpack von Andreas Benjamin Baier bringt SV Blau-Weiß Empor Wanzleben 2:0 in Führung – 26. Minute

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu bescheren (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Köchy, Robra, Haberland, Pluntke, Schröder, Müller, Fähse, Gawrosch, Hartmann, Baier

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Flügge, Trittel, Viohl, Rottstock, Ogunjimi, Qasemi, Bolou, Sommerschuh, Fatah, Pausch

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35