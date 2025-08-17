Der SV Merseburg 99 erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Döllnitz durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Hendryk Kersten mit einem Strafstoß für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 74. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Alsaleh den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Merseburger gesichert. Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll, Daoud (76. Hoffmann), Herashchenko, Bohm (72. Alsaleh), Ahmad (63. Idrizovic), Pietrzak, Geisler, Kersten (76. Meyer), Rabe (72. Reci), Alhussein Alramadan

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Trisch, Eckert, Ofiara, Schumacher (80. Mauder), Querfeld, Seifert, Voigt (63. Mehlhose), Harmatha, Lizon

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37