Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Burg/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser mit einem torlosen 0:0 (0:0). 36 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Niegripp live dabei. Insgesamt acht Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Pasedag, Hensel (32. Opitz), Abagat (58. Müller), L. Schmidt, Rudolph, B. Tuchen, Kunze (46. Wendler), Grunewald (75. Endert), P. Tuchen (46. Fraaß), Maltritz

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Thiele, Schilf (77. Schlaizer), Drobysh (65. Rogge), Hübner (41. Müller), Gonsior, Kliemann, Farkas, Helbig, Spanka, Rudolf (46. Gerbig)

; Zuschauer: 36