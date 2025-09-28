Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Gastgeber JSG Mittelelbe gegen die TSG Grün-Weiß Möser ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Begegnung von JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser endet mit Remis 0:0

Burg/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen JSG Mittelelbe und TSG Grün-Weiß Möser mit einem torlosen 0:0 (0:0). 36 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Niegripp live dabei. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – TSG Grün-Weiß Möser

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – P. Tuchen (46. Fraaß), Maltritz, L. Schmidt, Kunze (46. Wendler), Hensel (32. Opitz), Rudolph, Abagat (58. Müller), Pasedag, Grunewald (75. Endert), B. Tuchen

TSG Grün-Weiß Möser: Kersten – Schilf (77. Schlaizer), Hübner (41. Müller), Kliemann, Farkas, Thiele, Gonsior, Helbig, Drobysh (65. Rogge), Rudolf (46. Gerbig), Spanka

; Zuschauer: 36