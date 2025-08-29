Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der TSG Grün-Weiß Möser den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Freitag vom Spielfeld.

Möser/MTU. 7:0 (5:0) in Möser: Ganze sieben Bälle hat das Team von Thiele Marcel, die TSG Grün-Weiß Möser, am Freitag im Tor der Gäste aus Wanzleben untergebracht.

Jannis Hübner traf für die TSG Grün-Weiß Möser in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Hübner (19.) erzielt wurde.

Minute 19: TSG Grün-Weiß Möser in Führung dank zwei Treffern von Jannis Hübner – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (86.). Damit war der Sieg der Burger gesichert. Die Burger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Kliemann, Gonsior, Mäser (32. Gerbig), Helbig, Kersten (46. Henning), Rudolf (46. Thon), Hübner (46. Schlaizer), Drobysh, Thiele, Nord (86. Rogge)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Müller, Fähse, Robra (21. Kocaoglu), Baier, Haberland (66. Camin), Schröder, Lanz (28. Schneider), Voigt, Pluntke, Gawrosch

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60