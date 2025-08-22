Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Coach Dirk Hoffmann aus dem Duell mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

Biederitz/MTU. Die 22 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Es waren schon 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Montag (45.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ben Wehnert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Wehnert, Skrzypszok, Irps (55. Hrachowitz), Hobohm, Felter, Montag, Hanke, Ursu, Karmrodt

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Jordan, Bolou (46. Rottstock), Viohl (46. Stiebert), Fatah (60. Aissa Maadoui), Sommerschuh, Ogunjimi, Abosultan, Drizari, Qasemi (66. Riemann), Trittel

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22