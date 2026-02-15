Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Union 1861 Schönebeck gegen den Roter Stern Sudenburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Am Sonntag haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Ludwig Ziepert für Schönebeck traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hans Michaelis den Ball ins Netz (6.).

2:0 Vorsprung für Union 1861 Schönebeck – 6. Minute

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

Das rettende Tor für den Roter Stern Sudenburg fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 9 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Böhm, Michaelis (34. Köhler), Wölfer, Schaff, Ziepert (27. Kenfouo Songong), Helge (46. Behrends), Staufenbiel, Heise, Schulze, Helmel (75. Hamidi)

Roter Stern Sudenburg: – Thapa, Aaraj, Fasou, (59. Abdiwahaab), Elze, Kuhlmey, Alkhalaf, Mohieddin, Zen Al Abeden

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10