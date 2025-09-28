Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Möckeranerer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Saman Ahmed der Torschütze (25.).

1:1 im Duell zwischen Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II – Minute 25

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Möckeraner Turnverein kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Kledis Berisha, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe, Kollek, Chornobay (60. Alalo), Kharchenko, Kulms, Ehret, J. K. Ott, Otte, Herrmann, Thunert

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Michalek, Kreuter, Chwoika, Ahmed, Abou Rawash (46. Mohammed), Berisha, Diener, Truong, Ellebrecht, Thürnagel

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14