Die SV Union Heyrothsberge errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 20 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg II.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – 82. Minute

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Arminia Magdeburg II steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die Biederitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Ursu (87. Irps), Schneider, Wehnert (81. Wagner), Montag, Hanke, Hrachowitz (77. Felter), Ziemann, Skrzypszok, Slodowski (13. Hobohm)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Berisha, Mohammed (46. Osterloh), Diener (46. Krühne-Ploetz), Thürnagel (46. Truong), Abou Rawash, Kreuter, Ellebrecht, Chwoika, Lang, Ahmed

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20