Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen die Union 1861 Schönebeck mit einem souveränen 12:2 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Welsleber legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Wagner der Torschütze (10.).

Doppelpack von Fynn-Luca Wagner bringt MTV 1887 Welsleben 2:0 in Führung – Minute 10

Die Welsleber konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne schoss und traf in der 63. Spielminute, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Schon zwei Minuten darauf konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Raschek, Al-Alwan, Löbel, Tugendheim, Wagner, Marx, Richter, Hellige

Union 1861 Schönebeck: – Kenfouo Songong, Schöne, Köhler, Michaelis, Boese, Heise, Staufenbiel, Helmel

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40