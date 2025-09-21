Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

0:0 – TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II spielen remis

Möser/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II. 43 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Spanka (78. Mäser), Gonsior, Rudolf, Thon, Kersten (68. Rogge), Thiele, Gerbig, Schilf (49. Schlaizer), Drobysh, Kliemann

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ellebrecht, Michalek (68. Althaus), Kreuter (46. Mohammed), Ahmed (68. Thürnagel), Lang (46. Truong), Chwoika, Diener, Schütz, Berisha, Krühne-Ploetz

; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43