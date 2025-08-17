Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 9:1 (2:0) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. Gleich neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Rivalen aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

1. FC Zeitz führt mit 2:0 – Minute 36

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, das Match war jedoch verloren. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:1 zu festigen (90.). Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Reiche, Medovkin (58. Pfützner), Rolke, Kämpfe, Eckardt (46. Müller), Rothe, Thäle, Felgenträger (69. Ivanovski), Schubert (46. Flesch), Michel

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Panser, Gontscharow (85. Richter), Linke, Vorwerk, Ostermann, Heil, Petersen (34. Pydde), Keil, Rößler, Konietzka (79. Sittner)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33