Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (2:0) fegte das Team des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Mertendorf/MTU. 10:0 (2:0) in Mertendorf: Ganze zehn Bälle hat das Team von Michael Schöppe, der SV Mertendorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Lützen untergebracht.

Es waren schon 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jason Jurke den Ball ins Netz (38.).

38. Minute: SV Mertendorf mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Weibezahl (Mertendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Schade, Mehlig, Kuballa (66. Schmidt), Roßner, Seyfarth, Jurke, Burkhardt (66. Stolze), Kusch, Schumann (46. Bakhet), Weibezahl (90. Heidler)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Staude (86. Laufer), Hristov, Nadolny, Meyer, Tober, Nadolny, Neidhold, Lehmann (46. Burau), Weiß

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35