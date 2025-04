In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Merseburg 99 und ging 0:8 (0:6) vom Platz.

Leuna/MTU. Auf dem Sportplatz Zöschen wurden die Fans der JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Acht Bälle gingen Keeper Luca Volker Förster durch die Finger. Das Spiel endete 0:8 (0:6).

Gleich nach dem Anstoß schoss Adrian Kräuter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Merseburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Benjamin Bohm der Torschütze (9.).

Minute 9: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Merseburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nevenko Gatzke im gegnerischen Tor. Abdullah Alhussein Alramadan traf in Minute 10, Diyar Daoud in Minute 24, Abdullah Alhussein Alramadan in Minute 33, Noah Niclas Reinke in Minute 44 und Dean Hoffmann in Minute 53. Spielstand 7:0 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Ahmad Ahmad (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 8:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau – SV Merseburg 99

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Schäffer, Jakob (24. Böhme), Trapp, Esteraki, Theurich, Leipelt, Häcker, Müller, Rudloff, Güttel

SV Merseburg 99: Mehovic – Bohm, Daoud (46. Rutkovskaya), Reinke (46. Ahmad), Alhussein Alramadan (46. Hoffmann), Szator, Ryll, Kersten, Kräuter, Alhussein Alramadan (46. Fribus), Henze

Tore: 0:1 Adrian Kräuter (7.), 0:2 Benjamin Bohm (9.), 0:3 Abdullah Alhussein Alramadan (10.), 0:4 Diyar Daoud (24.), 0:5 Abdullah Alhussein Alramadan (33.), 0:6 Noah Niclas Reinke (44.), 0:7 Dean Hoffmann (53.), 0:8 Ahmad Ahmad (87.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Zuschauer: 42