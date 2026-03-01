Eine herbe Schlappe erlitt der SV Mertendorf an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Michael Schöppe. Der Trainer von Mertendorf musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Naumburg beobachten.

Nach nur zwölf Minuten schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Naumburger legten in der 33. Minute nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Mertendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 33. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 20, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (67.). Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Mehlig, Pöhlandt, Jurke, Schmidt, Boltze (46. Bakhet), Weibezahl (39. Below), Kusch, Roßner (77. Heidler), Schumann (77. Stolze)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40