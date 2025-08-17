Kantersieg für den 1. FC Zeitz: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 33 Zuschauern gewann das Team 9:1 (2:0).

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Gegner aus Langendorf/Zorbau überlegene neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Zeitzer waren aber noch nicht fertig: In Minute 36 wurde das zweite Tor durch Yaroslav Medovkin erzielt.

1. FC Zeitz führt in Minute 36 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Kämpfe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:1 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Zeitzer gesichert. Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Thäle, Felgenträger (69. Ivanovski), Michel, Medovkin (58. Pfützner), Rolke, Rothe, Reiche, Eckardt (46. Müller), Schubert (46. Flesch)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Vorwerk, Keil, Heil, Rößler, Gontscharow (85. Richter), Linke, Panser, Konietzka (79. Sittner), Ostermann, Petersen (34. Pydde)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33