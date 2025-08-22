Ergebnis 2. Spieltag 0:3 – TSV Eintracht Lützen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Großgräfendorf
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber dem SV Großgräfendorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.
Lützen/MTU. Das Match zwischen Lützen und Großgräfendorf ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Die Lützener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur acht Minuten nach Spielstart von Kevin Nadolny ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Lauchstädtern eine unverhoffte Führung (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Großgräfendorf noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Finn-Luca Wolf erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Lützen
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 2
Minute 47: TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück
In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Wolf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (68.).
Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf
TSV Eintracht Lützen: Bui – K. Nadolny, Hristov, Laufer, Putzer, Burau (46. Tober), Neidhold, Weiß, Staude, F. M. Nadolny, Lehmann
SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Geier, Werner, Wolf (70. Lautenschläger), Henze, Goldschmidt (60. Marggraf), Ernst, Weniger, Hofmann (46. Bunzel), Meyer
Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19