Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber dem SV Großgräfendorf machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Die Lützener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur acht Minuten nach Spielstart von Kevin Nadolny ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Lauchstädtern eine unverhoffte Führung (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Großgräfendorf noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Finn-Luca Wolf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Minute 47: TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Wolf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (68.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – K. Nadolny, Hristov, Laufer, Putzer, Burau (46. Tober), Neidhold, Weiß, Staude, F. M. Nadolny, Lehmann

SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Geier, Werner, Wolf (70. Lautenschläger), Henze, Goldschmidt (60. Marggraf), Ernst, Weniger, Hofmann (46. Bunzel), Meyer

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19