Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 106 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Zerbst/anhalt/MTU. Die 106 Besucher des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zerbster besiegten das Team aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Toni Luis Albrecht für Zerbst traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zerbster legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Louis Schöne der Torschütze (21.).

Minute 21: TSV Rot-Weiß Zerbst führt mit zwei Toren

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Lukas Wünsche (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dessau erzielen (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz, Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Abdulrahman (73. Willno), Becker, Geilich, Friedrich (63. Syring), Schöne, Teucherdt, Hahn (26. Kanitz), Krüger

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Wolter, Bahn, Lauenroth, Simon, Wille, Thiele (80. Rintelmann), Andersch (59. Wünsche), Bauermeister (59. Matthey), Pfeiffer, Lautenschläger (59. Kirsch)

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106