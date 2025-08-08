Dem SV Blau-Rot Pratau U19 glückte es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 66 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jeremy Gabe Noth für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 13 erzielt.

SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Geißler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Kühnl, Röthing (46. Pötzsch), Richter, Bullert (25. Kobsa), Kruse, Viola, Al Falougi, Geißler, Bilke (31. Alnazzal), Carius

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Noth (36. Wünsche), Rettig (62. Rintelmann), Zuchowski, Wille, Tanz, Bahn, Lauenroth, Benedix, Wolter, Lautenschläger

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66