Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Coach Maximilian Preuß feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

Wittenberg/MTU. Die 90 Besucher auf dem Ludwig Jahn Sportplatz haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Wittenberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Majd Alnazzal der Torschütze (76.).

Minute 76: SV Blau-Rot Pratau U19 mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Kamal Mustafa den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Wittenberger gesichert. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Almaao, Kühnl (30. Röthing), Richter, Bilke, Alnazzal, Pötzsch (55. Trenkhorst), Mustafa, Kobsa, Abendroth

SG Aken/Paschl.: Hacker – Nguyen, Sulaiman (25. Schulz), Zakhel, Khan, Porsch (25. Al Hussein), Schulze, Al Mahmoud, Laubmeier, Nethe, Hartwig

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90