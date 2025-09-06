In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:3) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Auf dem Sportplatz 2 Reppichau wurden die Fans der SG 1948 Reppichau am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Neun Bälle gingen Keeper Kenny Joel Gastberg durch die Lappen. Das Spiel endete 1:9 (1:3).

Jannes Hänsel (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Rot-Weiß Zerbst musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Die Zerbster konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tim Wollmerstädt der Torschütze (7.).

7. Minute SG 1948 Reppichau gleichauf mit TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SG 1948 Reppichau musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Nur kurz darauf gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:9 zu festigen (70.). Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Wollmerstädt, Stock, Storm, Hirschmann, Gassner, Wartemann (53. Müller), Ehrenberg, De Wispelaere (46. Reuter), (46. Raeck), Pelz

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz (25. Syring), Pötzschke, Geilich (40. Becker), Albrecht, Friedrich, Nehring, Krüger (71. Henning), Hahn, Hänsel, Hanuszkiewicz

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39