Der NSG Gräfenhainichen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Gleich nach Spielstart schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Sandro Seidel (14.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Die Partie blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Hannusch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 festigte (79.). Damit war der Erfolg der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Effenberger (46. Hannusch), Jaschinski (76. Zimmermann), Vetter (46. Thomae), Schindler, E. A. Brückner, Störer (46. Grimm), Gebele (46. Kluger), Plonski, Stockmann, L. A. Brückner

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Kietz, Brand, Giss, Seidel, Hartung (41. Toldea), Schröter, Kozlowski, Loschwitz, Marku

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50