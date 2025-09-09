Der erste Spieltag der NFL-Saison endet mit einem weiteren Unterhaltungs-Kracher: Wie tags zuvor die Bills drehen die Vikings mit drei Touchdowns im Schlussviertel eine scheinbar verlorene Partie.

Chicago - Die Minnesota Vikings haben ein scheinbar verloren geglaubtes Spiel mit drei Touchdowns im Schlussviertel noch gedreht und zum Auftakt der NFL-Saison die Chicago Bears bezwungen. Der 22 Jahre alte J.J. McCarthy führte die Vikings in seinem ersten Einsatz als Stamm-Quarterback zu einem 27:24 gegen den Divisions-Rivalen. Die Bears hatten die Partie bis zum 17:6 im dritten Viertel unter Kontrolle, ehe Touchdowns von Justin Jefferson, Aaron Jones und McCarthy selbst alles auf den Kopf stellten. Zuvor waren den Gästen lediglich zwei Field Goals gelungen.

„Es ist surreal“, sagte McCarthy, dem auch eine Interception unterlaufen war, die die Bears auf direktem Weg für einen eigenen Touchdown genutzt hatten. „Wir haben einfach Wege gefunden. Es ist das erste Spiel, es gibt viel, das wir besser machen müssen. Aber ich bin wirklich stolz darauf, wie wir reagiert haben.“

Für Ben Johnson, letzte Saison noch als Trainer der Offensive für die Erfolge der Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown verantwortlich, misslang das Debüt als Chefcoach bei den Bears. Ein später Touchdown brachte Chicago zwar näher ran, doch die Zeit reichte nicht mehr für eine echte Chance auf den Sieg.

Erst tags zuvor hatten die Buffalo Bills mit drei Touchdowns und insgesamt 22 Punkten im Schlussviertel für ein sensationelles Comeback gesorgt und die Baltimore Ravens 41:40 bezwungen.