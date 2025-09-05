Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Steffen Bormann feierte einen überlegenen Erfolg über die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit einem 7:3 (3:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Freitag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 7:3 (3:1).

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) steckte einmal Gelb ein (23.). Die JSGer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

26. Minute MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) im Gleichstand – 1:1

Spielstand 1:1. Das Eisleber Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Die JSGer nahmen aber nochmal Anlauf. Chris Thiede schoss und traf in der 50. Spielminute. Der MSV Eisleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Markou versenkte den Ball in Minute 75 noch einmal. Die JSGer blieben ihnen auf den Fersen. Chris Thiede traf in der 75. Spielminute ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Marlon Blümel schoss und traf in der 80. Spielminute, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte noch einmal Gelb. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Bereits zwei Minuten später konnte John Beese (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 7:3 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Haase, Knieriem (46. Dubova), Engel, Markou (80. Al Khalaif), Wiegand (46. Raman), Beese, Schmidt, Rische (46. Neugebauer), Fischer (46. Blümel), Ebert

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Brach (46. Ebert), Siebert, Härzer, Geier, Theuring (46. Thiede), Röhr (5. Ruß), Hattwig, Valentin, Schmidt (46. Kinkal)

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89