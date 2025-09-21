Der Nachwuchs FC Landsberg errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 30 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Landsberg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der Nachwuchs FC Landsberg nach einem deutlichen Rückstand den TSV Rot-Weiß Zerbst mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch, als Kevin Lucas für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Justin-Joel Koch (39.).

1:1 im Duell zwischen Nachwuchs FC Landsberg und TSV Rot-Weiß Zerbst – Minute 39

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Nachwuchs FC Landsberg kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Landsbergs Koch konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (66.). Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – TSV Rot-Weiß Zerbst

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Schneider, Perll, Koch, Hirschel (64. Schmidt), Ludwig, Gebhardt (55. Lorbeer), Scheller, Weygant, Ketzel, Lorenz

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Schöne (37. Syring), Hänsel, Albrecht (16. Becker), Schmitz (83. Henning), Friedrich, Pötzschke, Thielen (24. Nehring), Hanuszkiewicz, Hahn

Tore: 0:1 Kevin Lucas (36.), 1:1 Justin-Joel Koch (39.), 2:1 Justin-Joel Koch (65.), 3:1 Justin-Joel Koch (66.); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30