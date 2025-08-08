Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Sajjad Gholami (JSG Lutherkicker) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte jetzt einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Es blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Caleb Marcellus Dorn (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Wagner, Kießling, Rath, Müller (46. Sprenger), Gholami, Mateus, Dorn, Zager (75. Hassani), Sommer, Schmidt (67. Jentzsch)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Rintelmann, Rettig, Wille (76. Kirsch), Lauenroth, Bahn (46. Wünsche), Tanz, Zuchowski, Noth, Wolter, Pfeiffer (46. Matthey)

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20