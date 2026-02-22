Eine herbe Schlappe erlitt der Dessauer SV 97 an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG 1948 Reppichau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 12 Zuschauern mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Beobachter auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Stock (20.) erzielt wurde.

Dessauer SV 97 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 20

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 auszubauen (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Hamann (25. Bachmann), Gassner, Wartemann, Ehrenberg, Wollmerstädt (78. Künkler), Storm, Pelz, Stock (46. Marx)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12