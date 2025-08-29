Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Blau-Rot Pratau U19 von Trainer Maximilian Preuß aus dem Kräftemessen mit der SG Aken/Paschl. vom Platz.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Aken/Paschl durch.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Wittenberger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Majd Alnazzal der Torschütze (76.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kamal Mustafa den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Die Wittenberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Alnazzal, Richter, Kühnl (30. Röthing), Bilke, Mustafa, Kobsa, Pötzsch (55. Trenkhorst), Abendroth, Almaao

SG Aken/Paschl.: Hacker – Khan, Hartwig, Porsch (25. Al Hussein), Nguyen, Al Mahmoud, Laubmeier, Schulze, Zakhel, Nethe, Sulaiman (25. Schulz)

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90