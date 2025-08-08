Der SV Blau-Rot Pratau U19 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Pratau und Dessau am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Pratau.

Jeremy Gabe Noth (NSG Wa-Mi-Dessau 97) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 13 der Torschütze (57.).

SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

In der allerletzten Minute konnte Geißler (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bilke (31. Alnazzal), Richter, Viola, Carius, Al Falougi, Kruse, Bullert (25. Kobsa), Geißler, Röthing (46. Pötzsch), Kühnl

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Tanz, Rettig (62. Rintelmann), Lautenschläger, Zuchowski, Bahn, Lauenroth, Noth (36. Wünsche), Wille, Benedix, Wolter

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66