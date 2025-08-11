Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber NSG Wa-Mi-Dessau 97 gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 2:2 (2:2)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag 2:2 (2:2) getrennt.

In Minute 18 schoss Luca Seelig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Kilian Konicki der Torschütze (22.).

22. Minute: NSG Wa-Mi-Dessau 97 liegt 0:2 zurück

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 30. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Justin Meßing, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (45.). Die Dessauer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Wolter, Noth, Benedix, Poniedzialek, Rettig (28. Meßing), Tanz (56. Wille), Grabow, Bahn, Zuchowski (70. Bauermeister)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Busch, Bruder, Seelig, Brand, Marku (56. Bruckhaus), Hartung, Kozlowski, Schröter, Rohde, Konicki

Tore: 0:1 Luca Seelig (18.), 0:2 Kilian Konicki (22.), 1:2 Lukas Paff (30.), 2:2 Justin Meßing (45.); Schiedsrichter: Max Müller (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 39