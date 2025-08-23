Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Der Heimvorteil half der SG 1948 Reppichau am Samstag nicht, als sie sich vor 24 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den Dessauer SV 97 verabschieden musste.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Franz Deutschbein (Porst OT Köthen) eine Gelbe Karte an die Reppichauer (39.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Spieler Nummer 3 für Dessau traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

79. Minute: SG 1948 Reppichau liegt 0:2 zurück

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG 1948 Reppichau kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Dessauer SV 97 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Christoph Suren.

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 10 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (79.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Dessauer aber nicht mehr aufholen. Die Reppichauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – Dessauer SV 97

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Ehrenberg, Meyer (17. Hirschmann), Gassner, Hamann (36. Wartemann), Pelz, Storm, Wollmerstädt, Stock, Sachse

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 0:1 (46.), 0:2 (79.); Schiedsrichter: Franz Deutschbein (Porst OT Köthen); Zuschauer: 24