Für den SV Stahl Thale endete der 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 1:2 (1:0).

Thale/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Thale eine Niederlage gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Louis Matthias Maurer für Thale traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Thaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Mika Jan Hartrampf der Torschütze (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder Team den Sieg zu bescheren (80.). Die Gegner von der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Thaler sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Leifholz, C. Könnecke, Maurer, Bleck (46. Ahrend), Gohlke (79. Ilgeroth), Böhnstedt, Quasthoff, Schröder, D. Könnecke (88. Frohwein), Grasemann

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Rosplesch, Elsner (35. Nowak), Beti, Mahring, Melms (37. Hartrampf), Fischer, Meyer (72. Zweckinger), Gabriel, Ziesing, Jackisch

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (2.), 1:1 Mika Jan Hartrampf (73.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (80.); Schiedsrichter: Robert Gnade (Halberstadt); Zuschauer: 105