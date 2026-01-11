Die beste Tennisspielerin der Welt beginnt das neue Jahr mit einem Titel. Die Australian Open können für Aryna Sabalenka kommen.

Brisbane - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat ihre Dominanz gleich zu Beginn des neuen Tennis-Jahres unter Beweis gestellt. Eine Woche vor Beginn der Australian Open gewann die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin das WTA-Event in Brisbane und feierte damit einen perfekten Start in die neue Saison. Im Endspiel setzte sich die 27 Jahre alte Belarussin gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine mit 6:4, 6:3 durch und blieb damit im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust.

Beim WTA-Turnier in Auckland triumphierte die Ukrainerin Jelina Switolina. Die 31-Jährige gewann im Finale gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3, 7:6 (8:6) und unterstrich damit ihre Rolle als Mitfavoritin in Melbourne.

Die Australian Open beginnen am 18. Januar. Im vergangenen Jahr gewann die Amerikanerin Madison Keys im Finale gegen Sabalenka den Titel.