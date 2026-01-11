weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
WTA Tennisstar Sabalenka startet mit Turniersieg ins neue Jahr

Die beste Tennisspielerin der Welt beginnt das neue Jahr mit einem Titel. Die Australian Open können für Aryna Sabalenka kommen.

Von dpa 11.01.2026, 09:46
Tennisstar Aryna Sabalenka hat das Turnier in Brisbane gewonnen.
Tennisstar Aryna Sabalenka hat das Turnier in Brisbane gewonnen. Dave Hunt/AAP/dpa

Brisbane - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat ihre Dominanz gleich zu Beginn des neuen Tennis-Jahres unter Beweis gestellt. Eine Woche vor Beginn der Australian Open gewann die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin das WTA-Event in Brisbane und feierte damit einen perfekten Start in die neue Saison. Im Endspiel setzte sich die 27 Jahre alte Belarussin gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine mit 6:4, 6:3 durch und blieb damit im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust.

Beim WTA-Turnier in Auckland triumphierte die Ukrainerin Jelina Switolina. Die 31-Jährige gewann im Finale gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3, 7:6 (8:6) und unterstrich damit ihre Rolle als Mitfavoritin in Melbourne.

Die Australian Open beginnen am 18. Januar. Im vergangenen Jahr gewann die Amerikanerin Madison Keys im Finale gegen Sabalenka den Titel.