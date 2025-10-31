In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II kassierte der SV Lok Aschersleben am Wochenende eine bittere Pleite gegen den SV Einheit Bernburg und ging 1:7 (1:2) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Auf dem LokplatzPl.2 wurden die Fans des SV Lok Aschersleben am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Matti Constantin Schneidewind durch die Lappen. Das Spiel endete 1:7 (1:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Linus Rothmann für Bernburg traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bernburger legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Rothmann der Torschütze (14.).

Minute 14: SV Lok Aschersleben mit 0:2 im Rückstand

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Bernburger den Ball in der 22. Minute unglücklich ins eigene Tor. Der SV Einheit Bernburg e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Bennit Kommritz verschaffte seinem Team vier weitere Tore (47., 59., 73., 77.). Spielstand 6:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte William Kohl (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – SV Einheit Bernburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Thon (77. Fricke), Göring, Stopin (67. Stemmler), Lehmann (58. Y. Ivanchenko), Miroshnichenko, Gurr, Scherf, Z. Ivanchenko, Block, Breyer

SV Einheit Bernburg: Malz – Fleck, Kumbu, Rothmann, Kühne, Lorenz, Desivojevic, Kohl, Krug (77. Wolf), Scheffler (46. Kommritz), Münzer (77. Lampe)

Tore: 0:1 Linus Rothmann (9.), 0:2 Linus Rothmann (14.), 1:2 Rocco Scheffler (22.), 1:3 Bennit Kommritz (47.), 1:4 Tyler Kumbu (59.), 1:5 Tyler Kumbu (73.), 1:6 Tyler Kumbu (77.), 1:7 William Kohl (85.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 50